«Немає специфічної довідки»: Кузін розповів, як виїжджатимуть за кордон ті, кому протипоказані щеплення

Люди, які мають протипоказання до вакцинації від COVID-19, муситимуть тестуватися перед кожним виїздом за кордон, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, кожна вакцина має перелік медичних протипоказань.

«Це ті медичні стани, при яких людина не може вакцинуватися взагалі і отримувати вакцину. Цей перелік є специфічним для кожного типу вакцин. Тому я радив би завжди звертатися до свого сімейного лікаря, щоб лікар приймав виважене рішення по співвідношенню користь-ризики для кожної людини», – сказав головний санітарний лікар.

Говорячи про те, як людям із протипоказаннями перетинати кордон, Кузін пояснив, що вони муситимуть робити ПЛР-тести.

«На жаль, їм доведеться проходити регулярні тестування, ПЛР, якщо вони хочуть виїжджати закордон. Зараз немає специфічної довідки. Це буде лише запис в електронній медичній картці. Але це буде запис всередині країни. Для виїзду закордон їм треба буде здавати або ПЛР-тести, або антигенові в залежності від того, які вимоги пред’являє країна, куди вони прямують», – додав він.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, повністю імунізовані – 2 353 218 осіб. Загалом проведено 6 408 308 щеплень.