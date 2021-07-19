Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Україна на Каннському кінофестивалі

Україна на Каннському кінофестивалі
Embed
Україна на Каннському кінофестивалі

No media source currently available

0:00 0:03:35 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Головну нагороду Каннського кінофестивалю – Золоту пальмову гілку – отримала французька стрічка «Титан» молодої режисерки Жулі Дюкорно. Українські фільми теж не лишилися без нагород. Зокрема, документальний фільм Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст» про вбивства євреїв нацистами під час Другої світової війни отримав спеціальний приз журі нагороди «Золоте око».

Зокрема, документальний фільм Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст» про вбивства євреїв нацистами під час Другої світової війни отримав спеціальний приз журі нагороди «Золоте око».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG