Україна на Каннському кінофестивалі

Головну нагороду Каннського кінофестивалю – Золоту пальмову гілку – отримала французька стрічка «Титан» молодої режисерки Жулі Дюкорно. Українські фільми теж не лишилися без нагород. Зокрема, документальний фільм Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст» про вбивства євреїв нацистами під час Другої світової війни отримав спеціальний приз журі нагороди «Золоте око».