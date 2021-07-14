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Сергій Лозниця – про прем’єру у Каннах фільму «Бабин Яр. Контекст» (відео)

Сергій Лозниця – про прем’єру у Каннах фільму «Бабин Яр. Контекст» (відео)
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Сергій Лозниця – про прем’єру у Каннах фільму «Бабин Яр. Контекст» (відео)

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На міжнародному кінофестивалі у французьких Каннах представили документальну стрічку Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст».

Прем'єра фільму відбувалася в одному з найбільших залів Каннського кінофестивалю. Після прем’єри Сергій Лозниця дав Радіо Свобода ексклюзивне інтерв’ю.

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