Прем'єра фільму відбувалася в одному з найбільших залів Каннського кінофестивалю. Після прем’єри Сергій Лозниця дав Радіо Свобода ексклюзивне інтерв’ю.



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