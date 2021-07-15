Режисер стрічки «Ольга» про Євромайдан отримав приз у Каннах. Ексклюзивне інтерв’ю

КАННИ – Французький режисер Еллі Грапп і його колега Рафаель Десплєшан отримали приз Товариства драматичних авторів та композиторів (SACD) у конкурсній програмі «Тиждень критики» на Каннському кінофестивалі. Вони – співавтори художнього фільму «Ольга», який розповідає про події Революції гідності. У стрічці, зокрема, використані документальні кадри з Євромайдану, які надали режисеру журналісти Радіо Свобода.

Після прем'єри у Каннах режисер Еллі Грапп дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода.

– Головна тема вашого фільму – Революція гідності в Україні. Чому ви обрали цю тему?

Я впевнений, що на моєму місці будь-хто був би вражений, незалежно від того, українець він чи ні

– Я вибрав тему Євромайдану, бо в кінці 2015 року, після мого навчання у Школі мистецтв, я знімав документальний фільм про життя музикантів оркестру. Одна з головних героїнь цієї стрічки – українська скрипалька Ярина. Вона приїхала до Швейцарії просто перед початком Євромайдану. І під час зйомок вона говорила лише про події в Україні. Вона жила ними в реальному часі, постійно дивилася прямі ефіри з Євромайдану, їй було дуже важко на відстані. Це вплинуло на все її життя і навіть на те, як вона грала на скрипці. Вона була дуже особливою. Я впевнений, що на моєму місці будь-хто був би вражений, незалежно від того, українець він чи ні.

Спочатку я зайнявся вивченням теми, шукав документальні кадри Євромайдану

Тож спочатку я зайнявся вивченням теми, шукав документальні кадри Євромайдану, познайомився з багатьма українцями. Це спілкування мені допомогло не просто мати точку зору простого француза щодо подій в іншій країні, а отримувати інформацію «зсередини». Я багато спілкувався з дуже різними людьми, які брали безпосередню участь в Євромайдані.

– Чому ви вирішили проводити кастинг в Україні? Здається, було б набагато простіше знайти актрису, яка вільно володіє французькою, ближче до Швейцарії. Адже зйомки були в часи пандемії, коли пересування між країнами були обмежені. Чому ви вирішили все ж докласти стільки зусиль, щоб знайти акторів в Україні? І чому ви обрали саме Анастасію Будяшкіну на цю роль?

Якщо б я обрав професійну акторку у Швейцарії, то їй було б дуже важко передати ті емоції, які я хотів побачити

– Кастинг я розпочав дуже рано, ще під час написання сценарію, тож на цьому етапі пандемія мене не зачепила. Якщо б я обрав професійну акторку у Швейцарії, то їй було б дуже важко передати ті емоції, які я хотів побачити. Вона б мала вивчати весь бекграунд, а також мати гарну спортивну форму, щоб добре зіграти гімнастку. А завдяки тому, що я вибрав мій персонаж в Україні, я ще глибше відчув тему мого фільму. Мене цікавить, щоб гра моїх акторів була правдивою. Тобто, хоч Анастасія і грає вигаданий персонаж, вона – українка і грає та реагує відповідно, це якраз те, що я шукав.

Я пригадую, як я її вперше побачив. Вона була в українській юнацькій збірній

Я пригадую, як я її вперше побачив. Це було на чемпіонаті Європи у Берні у 2016 році. Вона була в українській юнацькій збірній. Протягом 2017 року я ходив в Олімпійський центр в Україні і шукав акторку. Анастасія була єдиною дівчиною, яка не звернула на мене уваги, коли я зайшов до зали. Іншим дівчатам було цікаво, вони дивилися на мене, а вона була повністю зосереджена на тому, що вона робила, і роздратована тим, що їй не вдавалося правильно виконати вправу, над якою вона працювала. Я був вражений цією наполегливістю.

– Вона відразу погодилася на цю роль?

– Вона трохи подумала, ми їй детально пояснювали все, що вона має зробити для фільму. Вона не просто погодилася на цю авантюру, а повністю поринула у неї. Це неймовірна робота для людини, яка ніколи не грала в кіно.

Я вже почав писати новий сценарій. Я працював над українським проєктом п’ять з половиною років

– Це ваш перший повнометражний фільм, чи вже є плани щодо наступної стрічки і чи буде там присутня Україна?

– Так, я вже почав писати новий сценарій, але це буде абсолютно інший фільм. Я працював над українським проєктом п’ять з половиною років, у мене велика кількість друзів в Україні. Зараз я з нетерпінням очікую українську прем'єру фільму «Ольга», я сподіваюся на неї приїхати та побачити всіх моїх друзів.