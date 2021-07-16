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Фільм «Ольга»: гімн України пролунав у Каннах (відео)

Фільм «Ольга»: гімн України пролунав у Каннах (відео)
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Фільм «Ольга»: гімн України пролунав у Каннах (відео)

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Фільм «Ольга» – це перша повнометражна стрічка молодого французького режисера Елі Граппа.

Фільм розповідає про події Євромайдану через переживання української молодої спортсменки. У стрічці використані документальні кадри подій Революції гідності. Багато глядачів не могли стримати сліз під час прем‘єри, коли лунав гімн України. Радіо Свобода взяла ексклюзивне інтерв‘ю у режисера у Каннах.

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