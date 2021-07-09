На Каннському кінофестивалі пролунав Гімн України

У Каннах відбулася презентація швейцарського фільму «Ольга», який розповідає про події Євромайдану через переживання української молодої спортсменки зі спортивної гімнастики. Вона вимушена поїхати з України до родини свого батька у Швейцарію, бо її матері, українській політичній журналістці, як йдеться у фільмі, погрожують люди президента Віктора Януковича. Вже у Швейцарії юна Ольга спостерігає за подіями на Євромайдані.

У кінострічці використані документальні кадри з Революції гідності, а події на Євромайдані висвітлюються через емоції української молоді.

Це чи не найкращий фільм, що я бачила на феcтивалі!

Одним із дуже емоційних моментів кінопоказу став Гімн України, який пролунав у документальній хроніці, що використана у стрічці. У каннській кінозалі, повній глядачів, реакція була дуже емоційною, було чутно навіть схлипування. Причому, такі емоції були не лише в українців, а й у французів.

«Я вражена! Ви знаєте, я – француженка, я знала про події в Україні, але ця стрічка… Вона торкнулася мого серця! Скажу чесно, я вагалася, чи йти на цей фільм, я не очікувала нічого надзвичайного, а тут – це чи не найкращий фільм, що я бачила на феcтивалі!» – розповіла Радіо Свобода глядачка Маріон.

«Це дуже потужний фільм! Я вже поговорив з кількома моїми колегами – жодного негативного відгуку. Режисеру вдалося поєднати відразу кілька дуже важливих аспектів: зв'язок мати-дочка, питання міграції і самоідентифікації, політичний аспект, спортивний. І все це на тлі емоцій молодої української дівчини. Надзвичайна робота!» – розповів Радіо Свобода французький журналіст Себастьян Гільерме.

Фільм перегукується з реальністю

Головна акторка Анастасія Будяшкіна – спортсменка в реальному житті, це для неї дебют і у кіно. На прем'єрі вона була настільки розчулена теплим прийомом глядачів і аплодисментами, що ледь стримувала сльози.

Про кастинг вона дізналася випадково під час спортивних змагань. Спортсменкам сказали, що швейцарський режисер шукає головну акторку для свого фільму серед українських спортсменок.

«Кастинг проходив серед професійних гімнасток і дівчина, яка грає кращу подругу Ольги, також її колежанка в реальному житті. Вони обидві – вихованки Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Багато українських молодих спортсменів виконали епізодичні ролі у фільмі», – поділився з Радіо Свобода Сашко Чубко, молодший продюсер компанії «Пронто фільм», яка продюсувала українську частину зйомок.

Крім того, Анастасія Будяшкіна, як і Ольга з фільму – з Луганська. Вона пережила війну і з 2014 року мешкає в Києві зі своїми батьками.

Ковід вплинув, але фільм зняти встигли

Фільм знімали в Україні, Швейцарії і Німеччині у надважкий для кінематографу рік – 2020-й.

«Зйомки у Цюріху довелося раптово припинити через локдаун. Це створило фінансові проблеми і затягнуло завершення фільму. Також ковід значно ускладнив поїздки українських акторів на зйомки у Швейцарію та Німеччину. Насправді через все це ми б не встигли на Канни у 2020 році, але фестиваль тоді теж скасували».

Стрічка представлена у конкурсній програмі «Тиждень критики» і для її режисера Елі Граппа – це дебют у повнометражному кіно і настільки вдалий, що його також відібрано як претендента на іншу престижну нагороду в Каннах – «Золоту камеру».

Приз за кращий фільм у «Тижні критики» вручатимуть у Каннах 14 липня.