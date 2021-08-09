В аеропорту «Бориспіль» відкрився пункт вакцинації

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» 9 серпня відкрився пункт масової вакцинації, де можна зробити щеплення від СOVID-19, повідомила пресслужба летовища.

«Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D на 1-му поверсі, щоденно з 9:00 до 15:00. Щепитися вакциною CoronoVac (Sinovac) і Pfizer можуть всі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, що потребують додаткового захисту. Вакцинація безкоштовна, без попереднього запису, у форматі живої черги», – йдеться в повідомленні.

В аеропорту уточнили, що для щеплення при собі необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

Минулого тижня пункт вакцинації відкрили також у міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни).

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу – 4 137 071 людина, повністю імунізовані й отримали дві дози 2 401 647 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.