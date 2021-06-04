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04 червня 2021, Київ 11:31
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«Безкоштовні гроші Кийова» – як в Чехії рятують локальний бізнес віртуальною валютою

«Безкоштовні гроші Кийова» – як в Чехії рятують локальний бізнес віртуальною валютою
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«Безкоштовні гроші Кийова» – як в Чехії рятують локальний бізнес віртуальною валютою

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Як краще відродити місцеву економіку, що постраждала від наслідків пандемії коронавірусу? Зробити знижку у 50 відсотків на товари місцевого виробництва. Принаймні такий експеримент проводять нині у одному з невеликих чеських містечок Кийові, не плутати із Києвом.

Там ввели свою власну віртуальну валюту «коррент» і якщо розраховуватися нею у локальних магазинах за хліб, каву або навіть масаж, кийовці платять лише половину ціни. Іншу ж половину місцевому підприємцю доплатять зі спеціального фонду, який під пілотний проєкт зібрали його ініціатори. За задумом можливість купити все вполовину дешевше має стимулювати людей більше ходити в магазини та користуватися послугами. Для місцевого бізнесу, відповідно, більше клієнтів, грошей і можливість оговтатися після кількох місяців локдауна. Чи спрацював експеримент та як саме працює проєкт «все вдвічі дешевше» у Кийові дізнавалися кореспонденти Радіо Свобода.

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