«Безкоштовні гроші Кийова» – як в Чехії рятують локальний бізнес віртуальною валютою

Там ввели свою власну віртуальну валюту «коррент» і якщо розраховуватися нею у локальних магазинах за хліб, каву або навіть масаж, кийовці платять лише половину ціни. Іншу ж половину місцевому підприємцю доплатять зі спеціального фонду, який під пілотний проєкт зібрали його ініціатори. За задумом можливість купити все вполовину дешевше має стимулювати людей більше ходити в магазини та користуватися послугами. Для місцевого бізнесу, відповідно, більше клієнтів, грошей і можливість оговтатися після кількох місяців локдауна. Чи спрацював експеримент та як саме працює проєкт «все вдвічі дешевше» у Кийові дізнавалися кореспонденти Радіо Свобода.