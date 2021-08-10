Глава Міносвіти запевнив, що вакцинація не буде обов’язкова для вчителів

Глава Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет запевнив, що обов’язкової вакцинації педагогів від коронавірусу не буде. Про це він говорив в ефірі телеканалу «1+1».

За його словами, з близько 1,08 мільйона освітян в Україні вакциновано до 35 відсотків, однак цей відсоток відрізняється залежно від регіону.

«Це від нас залежить, якщо ми хочемо мати здорову націю, хочемо мати повноцінний освітній процес, – вакцинуватися треба», – сказав Шкарлет.

Він додав, що під час встановлення «жовтого», «помаранчевого» чи «червоного» рівня епіднебезпеки школи, де вакциновано менш ніж 80 відсотків педпрацівників, будуть переводити на дистанційне навчання.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, із них повністю імунізовані й отримали дві дози – 2 457 958.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.