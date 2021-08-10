У США фіксують рекордну за пів року захворюваність на COVID-19. Хворіють переважно невакциновані

У Сполучених Штатах на тлі поширення штаму «дельта» число нових випадків COVID-19 і госпіталізацій із цією хворобою сягнуло максимуму за останні пів року.

Сплеск захворюваності, який розпочався на початку липня як спалахи в деяких штатах із низьким рівнем вакцинації, зараз посилюється по всій країні. Особливо сильно страждають південні штати – Арканзас, Флорида, Луїзіана та Міссісіпі.

Число щоденних випадків у США перевищує 110 тисяч – зростання більш ніж удвічі за останні два тижні.

Понад 65 тисяч людей за день госпіталізовано, це в чотири рази більше, ніж на початку липня.

Смертність становить близько 500 людей на день, це майже на 100% більше, ніж іще два тижні тому.

Поширення вірусу відбувається попри те, що 60% жителів США віком від 12 років повністю вакциновані. Більшість нових випадків, госпіталізацій та смертей фіксується серед невакцинованих.