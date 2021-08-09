Україна може фінансово стимулювати вакцинацію вразливих груп населення – імунолог

Станом на 8 серпня в Україні зареєстрували 300 нових випадків зараження на COVID-19. До лікарень потрапили 400 хворих. За минулу добу зробили понад 5о тисяч щеплень. Росте кількість хворих, уражених штамом «Дельта». Який план дій має влада, і як оцінюють ситуацію і шляхи виходу з неї медичні експерти?

Нові випадки інфікування штамом «Дельта» підтвердили у Львівській та Вінницькій областях. Головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко-Тімко повідомила у своєму фейсбуці про 7 підтверджених випадків.

«На Львівщині вже зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадки Дельта штаму коронавірусу. З них 2 – повернулися з Росії, 2 – з Великої Британії, 1– зі США, а 2 пані не виїжджала за межі України», – пише лікарка і припускає, що реальна кількість може бути значно більшою.

За інформацією голови Вінницької облдержадміністрації Сергія Борзова, в регіоні виявили 25 випадків інфікування штамом «Дельта».

«Наймолодшому інфікованому зі штамом «Дельта» вінничанину – 13 років, найстаршому – 84», – повідомляє очільник Вінницької області у своєму фейсбуці.

План дій від влади

В Україні спостерігається поступове збільшення кількості хворих на коронавірус, але про спалах захворюваності говорити зарано, зауваживв ефірі каналу «Україна 24» міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, влада підготувала три сценарії.

У МОЗ є низка прогнозів щодо зростання кількості випадків і щодо потенційного перебігу нової хвилі

«У МОЗ є низка прогнозів щодо зростання кількості випадків і щодо потенційного перебігу нової хвилі. У нас є оптимальний, песимістичний і помірний сценарій перебігу цієї хвилі. І розрахована кількість ліжок, яка має бути надалі відведена для госпіталізації хворих на ковід, також скільки ліжок повинно бути з киснем і скільки реанімаційних ліжок, якщо раптом буде важкий перебіг захворювання», – сказав він.

Крім цього, за словами очільника відомства, держава закупила 15 000 кисневих концентраторів, які зможуть використовувати сімейні лікарі для підтримки здоров’я неважких хворих.

Вакцина: не гарантований захист, але мінімальний ризик важких форм

Віктор Ляшко закликав українців активніше щепитися проти коронавірусу. Тим, хто нещодавно переніс інфекцію, радив не чекати півроку, а йти по вакцину одразу, як одужали.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода підкреслив, що серед невакцинованих людей зростає ризик смертності і важкого перебігу захворюваності при інфікуванні штамом «Дельта».

Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні «Дельтою» спостерігалися саме серед невакцинованого населення

«Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні «Дельтою» спостерігалися саме серед невакцинованого населення. У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму «Альфа», – наголосив він.

Загалом у МОЗ повідомили, що вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації і важких форм в 15 разів. Ті особи, які нехтують щепленням, у 8,4 рази більше ризикують підхопити інфекцію, ніж вакциновані люди.

Про користь грошового заохочення

Ситуацію, яка нині спостерігається в Україні, вже можна вважати першим дзвіночком нового оберту пандемії, розповів в коментарі Радіо Свобода імунолог Борис Донськой. Також варто очікувати її більш високу динаміку. Борис Донськой вважає, що владі перш за все слід звернути увагу на групи ризику – людей похилого віку і осіб, які мають супутні захворювання. І саме серед цих людей проводити активну вакцинацію.

Нашим пенсіонерам, наприклад, варто дати символічну якусь суму, щоб вони перетворилися з агресивних «активаксів» на лояльних громадян

«Всі ці люди, якщо вони не отримають щеплення, наражатимуться на велику небезпеку. У державах, які бережуть цих осіб, запровадили грошову винагороду за вакцинацію, і це рішення виявилося дуже потужним мотиватором. Нашим пенсіонерам, наприклад, варто дати символічну якусь суму, щоб вони перетворилися з агресивних «антиваксів» на лояльних громадян. Вони вишикуються в черги і отримають щеплення до кінця вересня!» – зауважив Борис Донськой.

До кінця цього року МОЗ планує вакціонувати більше половини українців. Нині щеплення отримали понад чотири мільйони людей, повністю імунізовані – понад 2,3 мільйона.