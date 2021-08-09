МОЗ: за неділю виявили 300 нових випадків COVID-19, шпиталізованих більше

В Україні за минулу добу, 8 серпня, виявили 300 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 20 дітей і двоє медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 400 людей, 281 людина одужала, п’ятеро – померли.

Протягом доби провели понад 16,7 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) і Чернівецькій (21) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 259 451 людина, 53 100 – померли.