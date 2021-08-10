781 новий випадок COVID-19 виявили в Україні за добу – МОЗ

В Україні за минулу добу виявили 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 37 дітей і 28 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу, за даними МОЗ, шпиталізували 335 людей, 1390 – одужали, 24 людини померли.

Протягом доби зробили понад 44,5 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА й експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35) і Полтавській (35) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли 2 260 232 людини, 53 124 – померли.