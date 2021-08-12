«Все йде до того, що це буде ще один респіраторний патоген». Прогнози вірусолога щодо пандемії

В Україні зростає кількість хворих на коронавірус. Станом на 11 серпня зафіксували понад 1 200 нових випадків. Найбільшу кількість заражень виявили у Києві, а також Харківській, Одеській, Донецькій та Львівській областях. Медики пов’язують наростання нової хвилі із розповсюдженням штаму «Дельта», який нині домінує у світі. Тим часом американські вчені виявили ще один варіант коронавірусу – «Йота», який володіє більш швидкою передачею від людини до людини. Яким бачать розвиток мутацій коронавірусу медичні експерти? Чи означає це, що у людей не виробиться колективного імунітету?

Варіант коронавірусу «Йота» вперше був виявлений у Нью-Йорку у листопаді 2020 року. Співробітники Департаменту охорони здоров’я та психічної гігієни Нью-Йорка спільно з науковцями Колумбійського університету провели дослідження, результати якого засвідчили, що новий штам здатний збільшувати на 60-80% кількість летальних випадків серед осіб похилого віку.

Вчені також виявили, що новий варіант має значно вищу за інші поширені штами трансмісивність (тобто передачу від людини до людини – ред.), здатний обходити імунітет людини та помірно стійкий до щеплення.

Всесвітня організація охорони здоров’я внесла новий штам до переліку варіантів, що «представляють інтерес». Це означає, що ці нові штами знаходять все частіше в більшій кількості країн. На відміну від «Йоти» варіант «Дельта», за оцінкою ВООЗ, є таким, що викликає «особливе занепокоєння». Він швидше поширюється, має більшу заразність. Нині його виявили у понад 100 країнах світу, зокрема, і в Україні.

Мутація – природній процес

На думку лікаря-вірусолога, професора Алли Мироненко, результати дослідження американських науковців є первинними, і поки невідомо, як буде поширюватися новий штам, якою буде клінічна картина захворювання, його важкість.

Мутація вірусів – це природній процес, і вірус SARS-CoV тут не виняток, наголосила Алла Мироненко. Крива захворюваності не росте стрімко, тому що багато людей вже мають природній імунітет до того чи іншого варіанту. І це забезпечує їм захист.

Ті, хто переніс коронавірус навесні, вони більш стійкі до «Дельти»

«Ті люди, що перехворіли класичним штамом восени і взимку минулого року, вони навесні вже не хворіли. А ті, хто переніс коронавірус навесні, вони більш стійкі до «Дельти», – зауважила вірусолог у коментарі Радіо Свобода.

Щоправда, на думку групи дослідників з Оксфордського університету, «Дельта» здатна заражати також і вакцинованих людей, а це перешкоджає досягненню колективного імунітету.

Вакцинація загальмовує зараження

Вакцини допомагають уповільнити процес передачі коронавірусу, але не можуть повністю його зупинити. На нові штами вакцини все одно діють, хоч їхня дія є слабшою.

Навіть якщо «звֹ’язування» не повне, і до того ж клітинний імунітет на вакцину не виробився, люди все одно захищені

«Вакцини різняться технологічно. Наприклад, РНК-вакцини містять фрагмент, який кодує шиповий білок вірусу. Приходить новий варіант, і вакцина не може так ефективно блокувати його, як старий вірус. Проте, навіть якщо «звֹ’язування» не повне, і до того ж клітинний імунітет на вакцину не виробився, люди все одно захищені. Маю на увазі, що пацієнт не потрапить в реанімацію», – наголосила Алла Мироненко.

На її думку, поступово у суспільстві буде сформований не колективний імунітет, а імунізований прошарок населення, який унеможливить різкі стрибки захворювання і скоротить кількість летальних випадків. А медична служба буде працювати в звичайному режимі.

Подібне вже можна спостерігати на прикладі курортного міста Моршин на Львівщині. 66% дорослого населення повністю вакциновані, і з червня не зафіксовано жодного нового випадку зараження, повідомляє на своїй фейсбук-сторінці громадська організація «Пацієнти України».

Прогноз щодо розвитку пандемії

Зазвичай пандемії тривають кілька років, далі ситуація іде на спад, каже Алла Мироненко. Збудник захворювання адаптується до людської популяції таким чином, що стає звичайним в низці вірусів, що викликають респіраторні захворювання.

«Все йде до того, що це буде ще один респіраторний патоген. Ми їх знаємо близько 200. Той самий грип, він нікуди не зник і дошкуляє людям під час осінньо-зимового періоду», – зауважує вірусолог.

За її словами, на перебіг пандемії впливатиме те, чи будуть запроваджуватися жорсткі локдауни, як відбуватимуться міграційні процеси. Складно передбачити, чи буде щеплення проти коронавірусу регулярним, наголошує Алла Мироненко, адже на відміну від грипу, тут відсутній специфічний імунітет.