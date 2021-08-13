Мінфін озвучив витрачену з початку року суму на боротьбу з COVID-19 в Україні

Міністерство фінансів прозвітувало, яку суму було витрачено державою за сім місяців поточного року на боротьбу з COVID-19 в Україні.

«За оперативними даними, за 7 місяців 2021 року здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі 29 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

За даними Мінфіну, найбільше коштів було витрачено на оплату послуг закладам охорони здоров’я та послуг з вакцинації – 11,7 млрд грн.

Також значні видатки держави скерувала на закупівлю вакцин (9,2 млрд грн), забезпечення лікарень киснем, виплату «лікарняних» тощо.

«У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн», – зазначили у відомстві.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 263 864 людини, 53 217 – померли.