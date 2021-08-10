Коронавірус: «Фейсбук» закрив мережу антивакцинаторів, що керувалася «головно з Росії»

Компанія «Фейсбук» повідомила, що закрила мережу антивакцинаторів, яка поширювала неправдиві повідомлення про вакцинування проти COVID-19 і працювала головно з Росії.

Як повідомила компанія, вона закрила 65 облікових записів в однойменній соціальній мережі Facebook і ще 243 облікові записи в соцмережі Instagram. Цю мережу, пов’язану з зареєстрованою в Британії фірмою Fazze, назвали «пральнею дезінформації». За словами компанії Facebook, яка посилається на свою політику боротьби з зовнішніми втручаннями, тепер ця фірма «відлучена від нашої платформи».

Ця мережа дезінформації, яку почали створювати 2020 року, просувала антивакцинаційні твердження, спрямовані в першу чергу на Індію й Латинську Америку і меншою мірою на США. Вона використовувала меми й коментарі, аж до таких тверджень, як те, ніби вакцина проти COVID-19, створена на базі модифікованого аденовірусу шимпанзе, перетворює людей на мавп.

Агентство Reuters додає, що зверталося до компанії Fazze і її материнської фірми AdNow по коментар, але відповіді не отримало.

Соціальні мережі, серед них і компанії «Фейсбук», не раз зазнавали критики за те, що на їхніх платформах поширюється брехня про вакцинацію, що перешкоджає намаганням вакцинувати якнайбільше людей у всьому світі для боротьби з пандемією коронавірусного захворювання COVID-19.