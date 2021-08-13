ВООЗ заявляє про створення нової групи для дослідження походження SARS-CoV-2

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє про створення нової групи для дослідження походження коронавірусу SARS-CoV-2. Про це йдеться в повідомленні організації 12 серпня.

ВООЗ закликала уряди країн «відмовитися від політизації ситуації та співпрацювати, аби прискорити дослідження походження (коронавірусу – ред.) і, що важливо, працювати разом, аби розробити спільний підхід до патогенів, які виникатимуть у майбутньому і потенційно призводитимуть до пандемії».

Як заявляють у відомстві, дослідження походження коронавірусу повинно здійснюватися не для того, щоб покласти на когось провину, а щоб задати стандарт для всіх наступних випадків передачі вірусів від тварин до людей.

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«Міжнародна наукова дорадча група щодо походження нових патогенів, або SAGO – це нова дорадча група для ВООЗ, яка буде відповідати за консультування ВООЗ щодо розвитку глобального підходу для систематичного вивчення походження майбутніх патогенів, які потенційно можуть спричинитися до пандемії. Для SARS-CoV-2 вона допоможе швидко застосовувати рекомендовані дослідження, зазначені в звіті від березня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

ВООЗ оголосила про початок розгляду кандидатів на членство в SAGO, висловивши надію, що всі держави-члени долучаться до цієї групи.

«ВООЗ сподівається на продовження попередніх місій до Китаю щодо SARS-CoV-2, так само як і інших місій, які вивчають походження, наприклад, SARS-CoV, MERS-CoV, пташиного грипу, вірусів Ласса та Еболи», – заявляє організація.

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Вона також додає, що Китай та інші члени звернулися до ВООЗ щодо «лабораторної гіпотези» походження коронавірусу, заявляючи про політизацію цієї справи. Натомість в організації вважають, що наразі недостатньо наукових доказів, аби виключити будь-яку гіпотезу.

Станом на 5 серпня число підтверджених випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19 у світі перевищило 200 мільйонів.