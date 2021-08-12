МОЗ радить скоротити інтервал між щепленнями вакциною CoronaVac до двох тижнів

Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech до мінімально прийнятного терміну – 14 днів. Таку заяву МОЗ поширило у зв’язку з поширенням штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «дельта» і зростанням захворюваності в Україні.

За повідомленням, експерти МОЗ проаналізували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та останні дослідження ефективності препарату CoronaVac за різних інтервалів між дозами. За висновками, яких дійшла Стратегічна консультативна група експертів, яка консультує ВООЗ, ефективність вакцини при щепленні з інтервалом у два тижні коливалася від 51% до 84%.

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«Останнє дослідження 3-ї фази в Туреччині з інтервалом введення між дозами CoronaVac в 14 днів, опубліковане в липні 2021 року, виявило рівень сероконверсії, тобто вироблення антитіл, у 89,7%. Отже, МОЗ рекомендує медикам, які щеплюють населення, запрошувати пацієнтів на отримання другої дози вакцини CoronaVac через 14 днів після першої. До того ж самі пацієнти теж можуть просити зробити друге щеплення через цей інтервал», – повідомляють у міністерстві.

За даними МОЗ, станом на 12 серпня щеплення CoronaVac отримали понад 1,22 мільйона українців.

Загалом в Україні станом на ранок 12 серпня зроблено понад 7 мільйонів щеплень від COVID-19, повністю вакциновані (отримали дві дози вакцини) майже 2,6 мільйона людей.