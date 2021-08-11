У Литві на протесті проти обмежень для невакцинованих сталися сутички, 26 затриманих

Унаслідок заворушень біля парламенту Литви, які сталися ввечері 10 серпня, затримані 26 осіб, повідомляє 11 серпня сайт Delfi з посиланням на Державний комісаріат поліції.

«Усі вони діяли незаконними методами, завдали шкоди поліцейському транспорту, спричинили фізичний біль поліцейським, закидали камінням автомобіль швидкої допомоги. Постраждали близько 10 поліцейських, співробітників Служби громадської безпеки», – сказав голова поліції Вільнюського округу Саулюс Гагас.

Близько 5 тисяч жителів Литви провели 10 серпня у Вільнюсі акцію проти рішення влади запровадити обмеження для громадян, які не вакцинувалися від коронавірусної інфекції. Нещеплені хворі на COVID-19 не отримуватимуть допомогу у випадку безробіття.

Протестувальники вимагали відхилити проєкт постанови уряду, згідно з яким з 13 вересня влада хоче запровадити обмеження і заборони. Маніфестанти також наполягали на скасуванні проєкту про примусову вакцинацію дітей та дорослих. Лунали і вимоги скасувати обов’язкове тестування.