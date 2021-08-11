У столиці Литви відбувся масовий мітинг проти обмежень для невакцинованих

Кілька тисяч жителів Литви провели 10 серпня у Вільнюсі акцію проти рішення влади запровадити обмеження для громадян, які не вакцинувалися від коронавірусної інфекції. Нещеплені хворі на COVID-19 не отримуватимуть допомогу у випадку безробіття.

Представниця поліції Вільнюського округу повідомила, що вдень поблизу парламенту зібралося близько 4500 осіб, акція відбулася без інцидентів, повідомляє Delfi.

Протестувальники вимагали відхилити проєкт постанови уряду, згідно з яким з 13 вересня влада хоче запровадити обмеження і заборони. Маніфестанти також наполягали на скасуванні проєкту про примусову вакцинацію дітей та дорослих. Лунали і вимоги скасувати обов’язкове тестування.

Згідно з новими обмежувальними заходами, вжитими останнім часом у Литві, люди, які прибувають з Естонії, Ісландії, Фінляндії та Швеції, повинні бути готовими до тестування і, в разі потреби, карантину. Литовська влада внесли ці країни до червоного списку територій, які зазнали останнім часом нової хвилі пандемії.