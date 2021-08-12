В Україні за добу вакциновані 162 тисячі людей, з початку кампанії зроблено понад 7 мільйонів щеплень

В Україні станом на ранок 12 серпня зроблено понад 7 мільйонів щеплень від COVID-19, повністю вакциновані (отримали дві дози вакцини) майже 2,6 мільйона людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, за останню добу щеплення зробили 162 049 людей: одну дозу отримали 103,3 тисячі, повністю імунізовані – 58,7 тисячі.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 427 898 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.