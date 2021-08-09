«Вакцинація в автобусі» – як в Чехії популяризують щеплення та роблять його ближчим до людей

ПРАГА – На початок серпня 2021 згідно з офіційною статистикою більша частина населення Чехії отримали щонайменше першу дозу вакцини проти коронавірусу. Водночас соціологічні опитування показали, що близько 25% населення країни взагалі не планують вакцинуватися. Тож у Празі вирішили вдатися до експерименту – переобладнати один з рейсових автобусів на мобільний центр вакцинації, головне завдання якого розвіювати міфи про вакцину та зробити її ближчою до людей.

Для водія рейсового автобуса Їржі зміна зазвичай починається о 5 ранку. Однак цього разу із транспортного депо він виїжджає трохи пізніше. Він не зупиняється на вже знайомих йому зупинках і єдині на сьогодні пасажири – кореспонденти Радіо Свобода.

Автобус з усіх сторін прикрашений рекламою «Вакцинація тут і зараз» та «Без реєстрації». І хоч маршрут в автобусу тепер не передбачає зупинок, місця де мобільний центр вакцинуватиме людей визначені. Серед них місцевий зоопарк, ботанічний сад, торговельні центри та масові заходи.

«З самого початку ми намагаємося зробити вакцинацію більш доступною. На початку року ми надали можливість вакцинуватися літнім людям за допомогою виїзних груп вакцинації. Далі ми виїжджали вакцинувати до притулків, де часто в людей немає доступу до інтернету, або навіть телефона. Тож наша мета надати можливість вакцинуватися усім групам населення», – розповіла Радіо Свобода Мілена Йонова, членкиня міської ради Праги з питань охорони здоров’я.

Цього разу автобус прямує до одного з торговельних центрів Праги. І не встиг він припаркуватися – до нього вже вишукувалась черга з охочих отримати вакцину.

«Я просто йшла і побачила, що на автобусі написано вакцинація без реєстрації тут і зараз. І подумала, чому б ні», – розповіла Радіо Свобода мешканка Праги Андреа Богачова.

Автобус розділили на кілька зон. Для епідеміологів було вкрай складним завданням дотриматися усіх гігієнічних норм у салоні, який не призначений для процесу вакцинації.

«Перше, що ми зробили – попросили детальний план автобусу. Для нас було важливо тримати ось цю зону, де робиться вакцина у максимальній чистоті. І я сподіваюся, що наш персонал впорається із цим», – розповіла Радіо Свобода Марцела Покорна, менеджерка проєкту вакцинаційного центру.

Автобус працюватиме по 7 годин на день і за одну зміну тут планують вакцинувати близько 300 людей. Однак це за умови, якщо люди будуть зацікавлені та охоче йтимуть на вакцинацію.

«З останніх опитувань ми бачимо, що приблизно 25 відсотків населення Чехії не планують вакцинуватися взагалі. Тож одне із головних завдань цього проєкту – популяризація та розвіювання міфів стосовно вакцини», – розповів Радіо Свобода мер Праги Зденек Гржиб.

Зробити вакцину тут може навіть громадянин іншої країни ЄС – усі дані передадуть у систему країни його громадянства. Нині у празькій мерії працюють над тим, аби дозволити вакцинувати у цьому автобусі також безпритульних і тих громадян, які не мають чеського страхування. Вже нині у автобусі можуть вакцинуватися і діти від 12 років.

За перші дні роботи автобусу вакцинувалися кілька сотень людей. І якщо експеримент вдасться, у столиці Чехії планують запустити ще кілька подібних мобільних центрів.