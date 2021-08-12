Вакцини Pfizer та Moderna можна використовувати для щеплення вагітних – CDC

Американські органи охорони здоров’я закликали вагітних жінок вакцинуватися від COVID-19. Як ідеться в повідомленні Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), дані останніх досліджень показують, що вакцини не збільшують ризик викидня.

Директорка CDC Рошель Валенскі заявила 11 серпня, що агенція заохочує пройти вакцинацію всіх вагітних жінок, тих, які планують завагітніти, а також тих, хто годує грудьми.

Як твердять науковці, аналіз поточних даних виявив, що не спостерігається підвищеного ризику викидня серед майже 2500 вагітних жінок, які отримали вакцини Pfizer чи Moderna до 20 тижня вагітності.

Ця заява пролунала у час, коли Каліфорнія стала першим штатом США, який вимагає, щоб учителі та інший шкільний персонал вакцинувалися або регулярно проходили обстеження на COVID-19.