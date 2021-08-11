Коронавірус: в Україні повністю вакциновані понад 2,5 мільйони людей

В Україні станом на ранок 11 серпня повністю вакциновані (отримали дві дози вакцини) від COVID-19 понад 2,5 мільйони людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, за останню добу щеплення зробили 167 673 людини: одну дозу отримали 103,7 тисячі, повністю імунізовані – 63,8 тисячі.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 324 553 людини, із них отримали одну дозу – 4 324 551 людина, повністю імунізовані й отримали дві дози – 2 521 848 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.