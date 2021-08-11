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Новини | Коронавірус

Греція надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca – уряд

Коли нададуть вакцини – не повідомляють

Греція надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca, повідомляє пресслужба українського уряду.

За повідомленням, про це йшлося під час телефонної розмови прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з головою уряду Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Пресслужба Кабміну вказує, що Шмигаль подякував Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин Astra Zeneca. Коли їх нададуть – не повідомляють.

Під час розмови також ішлося про гасіння пожеж у Греції, до яких долучилися 100 українських рятувальників, і розширення двосторонньої співпраці у торговельно-економічній та інвестиційних сферах.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що до кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

Станом на 11 серпня, за даними МОЗ, в Україні повністю вакциновані більше ніж 2,5 мільйони людей, одну дозу вакцини отримали понад 4,3 мільйона людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

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