Кабмін продовжує адаптивний карантин до 1 жовтня – Шмигаль

Адаптивний карантин триватиме щонайменше до 1 жовтня – таке рішення анонсував прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 11 серпня.

«Уряд продовжує адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року», – повідомила пресслужба голови уряду в його Телеграмі.

За словами Шмигаля, наразі епідемічна ситуація контрольована, але фахівці фіксують перші ознаки того, що госпіталізація хворих на коронавірусну хворобу зростає.

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«Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі», – заявив він.

В Україні з лютого 2021 року діє адаптивний карантин. Він передбачає запровадження рівнів епідеміологічної безпеки: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний». Правила карантину оновили на початку серпня.

Протягом 10 серпня в Україні зафіксували 1 122 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 261 354 людини, 53 149 – померли.