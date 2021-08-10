КМДА: у випадку локдауну транспортні картки киян без спецперепусток блокуватимуть

У Києві у тестовому режимі запрацювала електронна система подачі заявок на отримання спецперепусток для проїзду у громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень через погіршення ситуації з COVID-19.

Транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані, наголосили у КМДА.

Як заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, підприємства, установи та організації можуть заздалегідь оформити заявки, щоб мати час пройти необхідні погодження.

«Передумов для запровадження суворого карантину сьогодні в Києві немає. Проте ми не хочемо, щоб третя хвиля застала столицю зненацька. Тому готуємось завчасно за всіма напрямами: медицина, освіта, інфраструктура. Врахувавши попередній досвід та побажання підприємців, ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн. Ними зможуть скористатися ті підприємства та організації, що забезпечують життєдіяльність міста», – заявив Кулеба.

За його словами, після подачі заявки відбуватиметься перевірка.

Для замовлення спеціальних перепусток керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям потрібно виконати наступні дії:

авторизуватись у системі за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис). Керівник може додати до 10 довірених осіб, що матимуть доступ до системи.

заповнити електронну форму заявки. При цьому підприємствам потрібно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун

чекати на відповідь, що надійде на електронну пошту, зазначену в заявці. У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток – ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки «Київ Цифровий» кожного працівника.

У КМДА заявили, що всіх працівників, яким замовлятимуть спецперепустки, перевірятимуть – чи справді вони працюють у зазначених установах чи на підприємствах.

«Якщо підприємство отримало дозвіл, після внесення даних про співробітника, транспортна картка працівника активується автоматично. Щоб скористатися громадським транспортом працівнику потрібно мати транспортну карту. Перевірити наявність спеціальної перепустки працівник зможе самостійно, завантаживши на смартфон застосунок Київ Цифровий та додавши транспортну карту», – заявили у КМДА.

У адміністрації уточнили, що працюватимуть картки трьох видів: транспортна картка нового зразка, старого зразка та картка Киянина.