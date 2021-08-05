Україна отримала 54 тисячі доз вакцини AstraZeneca від Литви – МОЗ

Україна отримала 54 тисячі доз вакцини AstraZeneca як гуманітарну допомогу від уряду Литви. Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, вакцина надійшла 4 серпня.

Пізніше Литва планує надати Україні ще 77 тисяч доз цієї вакцини, додали у МОЗ, але точної дати не навели.

«Захистити якомога більше українців від COVID-19 до кінця цього року – така ціль сьогодні стоїть перед нами. Наразі вже маємо понад шість мільйонів щеплень. Ми на цьому не зупиняємось і продовжуємо забезпечувати доступ до вакцинації всім охочим. Дякую уряду Литви за виділення вакцин та допомогу в поставці. А українців прошу не зволікати та якомога скоріше відвідати найближчий центр масової вакцинації чи пункт щеплення та захистити своє здоров’я», – сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Вакцина AstraZeneca піде на щеплення другою дозою, а також у пункти щеплень, додали у МОЗ.

Напередодні Україна отримала від Данії понад пів мільйона доз вакцини AstraZeneca.

В Україні нині триває п’ятий етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Щеплення проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Станом на 5 серпня, за даними МОЗ, Україна вже отримала майже 12 мільйонів доз цих вакцин.