Охоплення щепленнями дітей до кінця року складе 70% замість необхідних 95% – ЦГЗ

Охоплення рутинною вакцинацією дітей за віком до кінця цього року сягне лише 70% за необхідних для формування колективного імунітету 95%, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

«Станом на 1 липня 36,6% дітей отримали захист від туберкульозу. 38,2% дітей до 1 року вакцинували від кашлюка, дифтерії і правця, ще менше – 35% дітей у 18 місяців, 31,6% – у 6 років. Від поліомієліту щеплено 39,6% дітей до 1 року, 37,9% – у 18 місяців, 38% – у 6 років. 40,6% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК)», – йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ закликали батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком, «усвідомлювати та співставляти ризики й переваги вакцинації».

У МОЗ уже раніше висловлювали занепокоєння зниженням рівня вакцинації в Україні під час пандемії.

2019 року через низьке охоплення вакцинацією Україна увійшла до 5-ки країн, де зафіксовано найбільше випадків захворювання на кір.

Раніше у ВООЗ висловлювали занепокоєння вторинним впливом пандемії COVID-19 у 2020 та 2021 роках на ситуацію з кором.

В організації заявили, що пандемія призвела до зриву кампаній вакцинації, який вплинув на 94 мільйони людей у 26 країнах.

В Україні існує календар профілактичних щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я рекомендує вакцинуватися від вітряної віспи, папіломавірусу, гепатиту, грипу, пневмококової, менінгококової та ротавірусної інфекцій.