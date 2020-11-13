Захворюваність на кір у 2019-му стала найвищою за 23 роки

Захворюваність на кір за підсумками 2019 року у всьому світі сягнула найвищої точки за 23 роки, йдеться в повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров’я від 12 листопада.

За результатами дослідженням ВООЗ та американського Центру з контролю захворювань, в 2019 році зареєстрували близько 870 тисяч випадків захворювання на кір. Це найвищий показник з 1996 року. Кількість смертей також зросла до 207,5 тисяч – на близько 50% порівняно з 2016 роком.

Минулого року великі спалахи кору зареєстрували в кількох країнах, в тому числі в Україні, Грузії, Казахстані, Північній Македонії, на які припадає 73% глобальних випадків.

У ВООЗ вбачають причину в браку вчасної вакцинації людей.

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«Ми знаємо, як запобігти спалахам кору і смертям. Ці дані дають чітке розуміння, що ми не можемо захистити людей від кору в кажному регіоні світу», – заявив голова ВООЗ Тедроc Абраном Гебреєсус.

Щоб запобігти спалахам кору, за заявами представників системи охорони здоров’я, мають бути щеплені близько 95% населення місцевості повинні бути щеплені.

При цьому покриття вакцинацією однієї дози вакцини у всьому світі протягом більше ніж десятиліття не перевищує 85%, охоплення двома дозами – лише 71%.

У ВООЗ стривожені вторинним впливом пандемії COVID-19 у 2020 та 2021 роках на ситуацію з кором.

Пандемія призвела до зриву кампаній вакцинації, який вплинув на 94 мільйони людей у 26 країнах.

«До кризи з коронавірусом світ стикався з кризою кору, і вона не зникла. Хоча системи охорони здоров’я перебувають під тиском через пандемію COVID-19, ми не повинні дозволяти, щоб наша боротьба з однією смертельною хворобою відбувалася за рахунок боротьби з іншою», – сказала виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієта Форе.

На додаток до слабких систем охорони здоров’я та неможливості дістатися невакцинованих дітей, ВООЗ вказала на іншу проблему: дедалі більше вагання щодо вакцинації в деяких країнах.

Зокрема, розвінчані твердження, що комбінована вакцина проти кору-паротиту-краснухи (MMR) викликає аутизм, вже призвели до руху проти щеплень у деяких розвинених країнах.

ВООЗ зазначає, що щеплення від кору врятували понад 25,5 мільйона життів у світі з 2000 року.

Кір – це дуже заразне захворювання, яке в основному вражає дітей до п’яти років.