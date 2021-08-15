В Україні за добу вакциновані понад 76 тисяч людей

В Україні станом на ранок 15 серпня зроблено понад 7,4 мільйона щеплень від COVID-19, повністю вакциновані (отримали дві дози вакцини) понад 2,7 мільйона людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, за останню добу щеплення зробили 76 148 людям: одну дозу отримали понад 46 тисяч, повністю імунізовані – майже 30 тисяч.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 691 020 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.