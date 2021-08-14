У Росії зафіксували новий добовий максимум смертей від COVID-19

Влада Росії повідомила про новий добовий рекорд смертності від COVID-19 – 819 осіб.

Кількість смертей в країні продовжує зростати після піку інфікування в липні. Влада каже, що причина у новому штамі «Дельта» і повільній вакцинації.

Незалежні демографи та експерти в сфері охорони здоров’я сумніваються в офіційних цифрах, заявляючи, що влада суттєво занижує як число загиблих, так і інфікованих.

У Москві в липні рівень смертності був на 70% вищим, ніж до пандемії в 2019 році, і на 60% вищим, ніж у тому ж місяці минулого року. У липні в російській столиці померли 17 237 людей – це найвищий показник за місяць з початку пандемії.

Офіційне число загиблих становить 169 683 особи. За даними Росстату, в період з квітня 2020 року по червень цього року було зареєстровано близько 315 000 смертей, пов’язаних з COVID-19.

Попри схвалення чотирьох різних вакцин, у Росії один з найнижчих показників вакцинації серед великих промислово розвинених країн.