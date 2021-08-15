У Росії четвертий день поспіль фіксують понад 800 померлих від COVID-19

У Росії четвертий день поспіль реєструється понад 800 смертей від коронавірусної інфекції нового типу. 15 серпня влада зафіксувала 816 померлих, повідомляє оперативний штаб. Цей показник на три смерті менший за рекорд, зафіксований 14 серпня.

Рік тому російська влада оголосила про перемогу над пандемією, однак через низький рівень вакцинації та поширення нових штамів захворюваність зросла в чотири рази, а смертність – у шість порівняно з попереднім літом.

За добу 14 серпня в Росії зареєстровані 21 624 нові випадки захворювання, 19 550 людей одужали. Офіційна смертність за весь час пандемії сягнула майже 170 тисяч.

Незалежні демографи і дослідники статистики дають оцінку смертності в 3,5 раза вищу, припускаючи, що вона перевищила показник 600 тисяч людей.

Зокрема, демограф Олексій Ракша вважає, що «зараз кожен день через ковід помирає від 2400 до 3000 людей, і це означає, що два-три тижні тому заражалося 250–300 тисяч щодня, з них приблизно половина або 60% мали звертатися до лікувального закладу, їм повинні були робити тести і виявляти у них вірус. Реальна статистика мала б бути приблизно 150–180 тисяч хворих щодня в липні», – наголосив фахівець в інтерв’ю Vot-tak.tv, проєкту телеканалу «Белсат».