На вихідні у пунктах вакцинації та в МВЦ у Києві щепитимуть вакцинами CoronaVac та Moderna – КМДА

Цими вихідними, 14 та 15 серпня, у Центрі масової вакцинації – МВЦ, та у пунктах щеплень в медзакладах проводитимуть вакцинацію та ревакцинацію препаратом CoronaVac, а для отримання першої дози буде доступна також вакцина Moderna, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«Зважаючи на те, що попереду чотири святкових вихідних з нагоди 30-ї річниці Незалежності, прийнято рішення скоротити кількість вакцинальних днів до двох. Тож 23 та 24 серпня Центр масової вакцинації та вакцинальні пункти в медзакладах не працюватимуть, але щепитися можна раніше – 21 та 22 серпня або, починаючи з 25-го. Особливо в Департаменті охорони здоров’я радять звернути увагу на цю інформацію тим киянам, у яких на 23 та 24 серпня припадає ревакцинація. Кілька днів раніше або пізніше ніяк не вплинуть на ефективність імунізації», – йдеться в повідомленні.

У Києві за минулу добу виявили 166 хворих на COVID-19, 3 людей померли. Загалом із початку пандемії в Києві з-поміж 220 931 випадків 5255 виявились летальними.

Київ є абсолютним лідером щодо охоплення вакцинацією від COVID-19 дорослого населення. У столиці, за даними МОЗ, принаймні однією дозою вакциновані майже 667 тисяч жителів, двома дозами – 395 тисяч.