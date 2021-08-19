Європейські країни-учасниці ядерної угоди стривожені виробництвом металевого урану в Ірані

Велика Британія, Франція та Німеччина – три з країн, які підписали ядерну угоду між Іраном та світовими державами 2015 року – висловили серйозну стурбованість у зв’язку з даними ядерного регулятора ООН про те, що Тегеран видобуває металевий уран і збільшує виробництво збагаченого урану, придатного для виробництва зброї.

«Ми, уряди Франції, Німеччини та Великої Британії, з глибокою стурбованістю відзначаємо останні звіти МАГАТЕ, які підтверджують, що Іран вперше виробляє металевий уран, збагаченого до 20 відсотків, і значно збільшив потужності з виробництва урану, збагаченого до 60 відсотків», – йдеться у спільній заяві міністерств закордонних справ трьох країн, оприлюдненій МЗС Німеччини.

Згідно із заявою трьох держав, Іран «повинен негайно припинити діяльність, що порушує Спільний комплексний план дій (JCPOA)» (назва ядерної угоди 2015 року).

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«Ми закликаємо Іран якнайшвидше повернутися до переговорів у Відні з метою їх швидкого та успішного завершення. Ми неодноразово підкреслювали, що час працює проти всіх», – додають дипломати.

16 серпня МАГАТЕ заявило, що Іран вперше виробив 200 грамів металевого урану, збагаченого до 20 відсотків. Згодом агентство надало країнам-членам 17 серпня доповідь, згідно з якою Іран збагачує уран до 60-відсоткової чистоти, використовуючи другий каскад центрифуг на своїх ядерних потужностях у Натанзі.

Іран 18 серпня підтвердив дані МАГАТЕ про розширення виробництва урану до 60-відсоткової чистоти, заявивши, що ці дії є відповіддю на «невиконання» ядерної угоди та санкції США. 90 відсотків вважається рівнем виробництва зброї, хоча для створення ядерної бомби, придатну для перевезення, потрібні й інші технічні кроки.

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Ядерна угода між Іраном і шістьма країнами (Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією) була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерана міжнародних санкцій.

У 2018 році США вийшли з угоди і відновили односторонні санкції проти Ірану. Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань за угодою.

Адміністрація нового президента США Джо Байдена заявляла, що готова розглянути відновлення ядерної угоди з Тегераном.