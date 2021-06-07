МАГАТЕ підозрює КНДР у виробництві плутонію

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виявило в Північній Кореї ознаки проведення робіт із виділення плутонію з відпрацьованого реакторного палива. Отриманий матеріал може бути використаний для створення ядерної зброї, заявив 7 травня голова МАГАТЕ Рафаель Ґросс.

МАГАТЕ не має доступу до ядерних об’єктів Північної Кореї. Уряд КНДР у 2009 році вислав з країни інспекторів ООН, що займаються моніторингом робіт із використання ядерної енергії.

Тому, як пише «Голос Америки», базована у Відні організація відстежує діяльність Північної Кореї, використовуючи супутникові знімки. Серед об’єктів на території КНДР, за якими триває спостереження, фігурує і головний ядерний комплекс у Йонбені.

У щоквартальній доповіді, представленій на засіданні Ради керівників МАГАТЕ, Рафаель Ґросс розповів, що над підприємствами в Пхеньяні, які обслуговують лабораторію з переробки ядерних відходів, продовжує підніматися пара.

«Парова установка, яка обслуговує радіохімічну лабораторію, продовжує працювати з моменту моєї останньої заяви в березні», – наголосив Ґросс. Він, однак, визнав, що на підставі цього спостереження неможливо підтвердити факт переробки.

Протягом останніх трьох місяців не було ніяких ознак ведення робіт на головному реакторі в Йонбені, де, як вважають фахівці МАГАТЕ, вироблявся плутоній для ядерної зброї. Раніше Ґросс висловлював припущення, що реактор був закритий із грудня 2018 року.

Як повідомляє агентство Reuters, фахівці МАГАТЕ продовжують спостерігати ознаки активності на об’єкті Кансон неподалік Пхеньяна, де можуть тривати роботи зі збагачення.