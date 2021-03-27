КНДР: Байден неправильно відреагував на запуски ракет

Високопоставлений представник Північної Кореї заявив, що засудження президентом США Джо Байденом нещодавніх запусків у КНДР ракет було неправильним першим кроком нового президента. Про це 27 березня повідомило державне інформаційне агентство ЦТАК.

Байден сказав на пресконференції 25 березня, що Сполучені Штати консультуються з союзниками щодо нових випробувань, додавши, що «буде відповідь», якщо відбудеться ескалація. Американський лідер застеріг Пхеньян від продовження пусків, але також сказав, що «готовий до певної форми дипломатії» з питання ядерного роззброєння КНДР.

Комітет ООН, який обговорює санкції проти Північної Кореї, 26 березня попросив своїх експертів розслідувати нові випробування. Європейські члени Ради безпеки ООН просили про термінове засідання наступного тижня для обговорення питань Північної Кореї, заявили дипломати.