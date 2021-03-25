Північна Корея запустила дві ракети, схожі на балістичні

Північна Корея 25 березня випустила два снаряда, ймовірно, балістичні ракети, повідомили офіційні особи в Південній Кореї, Японії та США.

Запуск ракет – перше таке випробування, про яке стало відомо, відколи президент США Джо Байден вступив на посаду в січні.

Прем’єр-міністр Японії Есіхіде Суга, коментуючи запуск, заявив: «Пройшов рік, відколи вони (Північна Корея – ред.) востаннє запустили ракету. Це загрожує миру і безпеці нашої країни та регіону. Це також порушення резолюції ООН».

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що дві ракети малої дальності були випущені зі східного узбережжя Північної Кореї. У повідомленні не йдеться, чи оцінюється зброя як балістична, але сказано, що ракети пролетіли близько 450 кілометрів, перш ніж приземлилися в море.

Південнокорейські та американські розвідслужби наразі аналізують дані про запуск для отримання додаткової інформації.

Американські військові знають про ракети і стежать за ситуацією, консультуючись з союзниками, заявив офіційний представник Індо-Тихоокеанського командування США капітан Майк Кафка.

Балістичні ракети Північної Кореї заборонені резолюціями Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, і якщо запуск буде підтверджений, це стане новим викликом для спроб Байдена взаємодіяти з Пхеньяном, які досі були відкинуті.

Пхеньян заявив, що не вступатиме в переговорний процес, поки Вашингтон не відмовиться від «ворожої політики», в тому числі, військових навчань з Південною Кореєю.

Минулими вихідними Північна Корея випустила дві ракети малої дальності, імовірно, – крилаті ракети, заявили США і Південна Корея. Попри це у Вашингтоні заявили, що вони все ще відкриті для діалогу з Пхеньяном.

Ні Білий дім, ні Держдепартамент поки не коментували останній запуск ракет.