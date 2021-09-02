США нададуть Україні ще 45 млн доларів гуманітарної допомоги і майже 500 млн – на реформи

Уряд США цього року надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги через конфлікт на Донбасі, йдеться в спільній заяві, оприлюдненій 1 вересня під час зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Як йдеться в заяві, внаслідок конфлікту, що триває на сході України, 3,4 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги.

Від 2014 року Сполучені Штати надали понад 306 мільйонів доларів «життєво важливої допомоги українцям, які цього потребували, у тому числі у вигляді продуктів харчування, житла, безпечної питної води та захисту найбільш вразливих груп населення, зокрема людей похилого віку».

Крім того, як йдеться в заяві, США цього року планують виділити Україні 463 мільйони доларів на реформи.

«На підтримку зусиль України з втілення реформ Уряд США з 2014 року надав Україні майже 2 мільярди доларів допомоги на розвиток і планує виділити понад 463 мільйони доларів допомоги цього року, у тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління та децентралізацію, приватизацію й судову реформу», – вказано в документі.

США також планують і далі допомагати Україні з подоланням пандемії COVID-19.

«Сполучені Штати надали Україні приблизно 55 мільйонів доларів допомоги у зв’язку із COVID-19 та передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу. США мають намір надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання, та додаткові 12,8 мільйона доларів пов’язаної з COVID допомоги в рамках закону «Про план порятунку Америки», – мовиться в документі.

Сполучені Штати також підтвердили надання нового пакету безпекової допомоги на суму 60 мільйонів доларів, що включає системи Javelin і інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.

Зустріч Байдена і Зеленського відбулася ввечері 1 вересня (за київським часом). За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Зеленського і Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.