Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену приєднатися до врегулювання ситуації на Донбасі в рамках нового формату. На уточнююче питання про те, чи йде мова про нормандський або якийсь інший формат, президент відповів: «Якийсь формат». (Відео офісу президента України)



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