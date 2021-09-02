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Зеленський відповідає на запитання журналістів після зустрічі з Байденом (відео)

Зеленський відповідає на запитання журналістів після зустрічі з Байденом (відео)
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Зеленський відповідає на запитання журналістів після зустрічі з Байденом (відео)

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із журналістами і відповів на запитання щодо результатів зустрічі з президентом США Джозефом Байденом. Головною темою переговорів 1 вересня у Білому домі були проблеми безпеки.

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену приєднатися до врегулювання ситуації на Донбасі в рамках нового формату. На уточнююче питання про те, чи йде мова про нормандський або якийсь інший формат, президент відповів: «Якийсь формат». (Відео офісу президента України)

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