Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену приєднатися до врегулювання ситуації на Донбасі в рамках нового формату. На уточнююче питання про те, чи йде мова про нормандський або якийсь інший формат, президент відповів: «Якийсь формат». (Відео офісу президента України)
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.
Зеленський відповідає на запитання журналістів після зустрічі з Байденом (відео)
Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену приєднатися до врегулювання ситуації на Донбасі в рамках нового формату. На уточнююче питання про те, чи йде мова про нормандський або якийсь інший формат, президент відповів: «Якийсь формат». (Відео офісу президента України)
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мирослава Барчук
«Правда посередині – це брехня» – журналістка і телеведуча
FACEBOOK КОМЕНТАРІ