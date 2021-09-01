Зеленський повідомив, що було головним на зустрічі з Байденом

Головними темами переговорів переговорів, які 1 вересня в Білому домі провели президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден, були питання безпеки. Про це сам Зеленський повідомив у твітері за підсумками розмови.

«На зустрічі з Джо Байденом пріоритет – безпекові питання. Зокрема, безпека на Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетична безпека України та Європи. Передали президентові США список із майже 450 утримуваних українців, щоб разом домагатися їхнього звільнення», – ідеться в твітері українського лідера.

Володимир Зеленський після завершення переговорів не став спілкуватися з журналістами. За повідомленнями очевидців, українська делегація одразу після виходу з Білого дому вирушила на зустріч до Конгресу США.

Під час розмови Зеленського і Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.

У ній ідеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, міститься заклик до Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву з боку США та співпрацю у секторі оборони.

У документі вказано, що міністр закордонних справ України та державний секретар США планують затвердити нову Хартію на засіданні комісії цієї осені у Вашингтоні.