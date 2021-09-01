Зеленський буде першим українським лідером, який відвідає Кремнієву долину – керівниця компанії SVITLA SYSTEMS

Президент України Володимир Зеленський буде першим українським главою держави, який відвідає Кремнієву долину. Про це заявила в ефірі програми Радіо Свобода Свобода LIVE керівниця компанії SVITLA SYSTEMS Наталія Анон.

«Ні один український президент ще не мав промови у Стенфордському університеті. Ні один український президент ще не був у Кремнієвій долині, яка є двигуном розвитку і прогресу в усьому світі. Це, свого роду, мекка для глобальної ІТ-індустрії. Тому, звичайно, це велика історична подія», – сказала Анон.

Вона висловила сподівання, що цей візит буде не лише іміджевим.

«Будемо сподіватися, що будуть домовленості, і компанії(Кремнієвої долини – ред.) підуть в Україну. Україна для них цікава, тому що бренд українського ІТ вже встановлений в Кремнієвій долині Тут працюють тисячі українських програмістів… Також є українські ІТ-підприємці, які створили тут свої компанії», – додала Анон.

1 вересня у Вашингтоні розпочалася президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байдена.

Президент України прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом з іншими членами української делегації кілька зустрічей.

Володимир Зеленський також відвідає Каліфорнію. Раніше повідомлялося, що він хоче зустрітися з керівником Apple Тімом Куком та засновником SpaceX Ілоном Маском.