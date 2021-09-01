Президент Зеленський у Вашингтоні. Підсумки першого дня візиту

Президент США Джо Байден пообіцяв надати Україні військову допомогу у розмірі 60 мільйонів доларів напередодні своєї першої зустрічі віч-на-віч з президентом України Володимиром Зеленським у середу.

Президент Зеленський розпочав свій візит до Америки у вівторок та встиг перед зустріччю з Баденом обговорити загрози від «Північного потоку-2» міністром енергетики США Дженніфер Ґренгольм та космічні проєкти, у яких могла б взяти участь Україна, з директором Національної аерокосмічної адміністрації (НАСА) Біллом Нельсоном. У програмі першого дня візиту також було відкриття Українського дому в американській столиці.

Нарощування військової загрози Росії вздовж українського кордону засвідчило недоліки у здатності українських військових захищатися від російського вторгнення

В офіційному посланні, надісланому Конгресу, президент Джозеф Байден повідомив, що пакет військової допомоги призначений для «критичних потреб безпеки кордону та самооборони», щоб допомогти Україні захистити себе від посилення агресії Росії.

«Нарощування військової загрози Росії вздовж українського кордону засвідчило недоліки у здатності українських військових захищатися від російського вторгнення», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні Білого дому йшлося не лише про події цієї весни, але і про майбутні російсько-білоруські військові навчання, які мають відбутися в середині вересня. У документі зазначається, що ці маневри також викликають занепокоєння, адже «Росія має історію використання таких навчань, як прикриття, для здійснення агресивних дій проти своїх сусідів».

Згідно з повідомленням, пакет допомоги, запропонований Білим домом, передбачає спрямування в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin, аптечок першої допомоги, а також стрілецької зброї та боєприпасів. У ньому також йдеться, що таке озброєння, як «протиповітряні безпілотні авіаційні системи та протимінометні РЛС, також можуть забезпечити вирішальне раннє попередження від непрямого вогню та загроз з повітря».

Також у вівторок, 31 серпня, під час зустрічі з міністром оборони США з Ллойдом Остіном, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, це відкриває «новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері». Попередня угода, на якій базувалисявідносини між оборонними відомствами двох країн, була розрахована на 5 років, і термін її дії добігає кінця.

«У Міністерстві оборони США підписано угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ», – написав Зеленський у твітері.

З часу початку російської воєнної агресії проти України Сполучені Штати надали Україні допомоги на суму 4,6 мільярдів доларів, що включає допомогу у сфері безпеки.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Сполучених Штатів в умовах агресії Росії. Як повідомляє Міністерство оборони США, Остін заявив про це 31 серпня на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.

«Наша підтримка суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України – непохитна», – цитує заяву Остіна Пентагон.

Міністр наголосив, що США вкотре закликають Росію припинити окупацію Криму і конфлікт на сході України.

Американські ЗМІ наголошують, що хоча адміністрація Байдена прагне продемонструвати свою солідарність з Україною, між Вашингтоном і Києвом існують тріщини через те, що адміністрація Байдена погодила з Німеччиною можливість використання російського газопроводу, який Україна розглядає як геостратегічну загрозу.

Темі «Північного потоку-2» була присвячена зустріч президента Зеленського в його перший день перебування у Вашингтоні з міністркою енергетики США Дженніфер Ґренгольм.

За повідомленням президентського сайту, Володимир Зеленський очікує якнайшвидшого започаткування регулярних тристоронніх консультацій у форматі Україна–Німеччина–США з питань збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Також президент Зеленський зустрівся з директором Національної аерокосмічної адміністрації (НАСА) Біллом Нельсоном, з яким обговорив можливість застосування «унікальних космічних технологій», створених в Україні, та запросив керівника НАСА в Україну.

У програмі візиту президента Зеленського були і зустрічі з українською громадою Вашингтона, відвідування Меморіалу жертвам Голодомору 1932–1933 років та відкриття Українського дому, який, за словами українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової, має бути «головним майданчиком з просування українського наративу, місцем зустрічі обміном ідей всіх друзів України, місцем дискусій і просування української культури».

Як повідомила Радіо Свобода вашингтонська журналістка Ірина Халупа, запрошення на відкриття Українського Дому отримали впливові американські українці, а саме приміщення майбутнього центру є у престижному районі американської столиці.

«Український дім буде в районі Калорама, де розташовані дипломатичні місії та резиденції послів. Сам будинок належав колись Ефіопії, там розташовувалося посольство цієї країни, а навпроти нього є резиденція французького посла. Наскільки я знаю, Україна не закупила його у власність, а лише винаймає», – говорить Ірина Халупа.

За її словами, американські ЗМІ приділяють мінімум уваги перебуванню українського президента у США через те, що він збігся у часі з останнім днем перебування американських військ в Афганістані та великою природною стихією, що обрушилася на південні та центральні райони США.

«Зараз понад мільйон людей залишилися без електропостачання через ураган «Айда», який прямує до Нью-Йорка, Байден зайнятий цією проблемою та виведенням війська з Афганістану, також зараз у Вашингтоні – кінець літніх відпусток, конгресменів та провідних аналітиків немає. Тож час для візиту обрано дуже невдало», – говорить Ірина Халупа.

Наприкінці дня у програмі президента Зеленського – презентація для аналітичних центрів США про програму трансформації України.

Дату прийняття Володимира Зеленського в Білому домі двічі переносили: спочатку зустріч із президентом США Джо Байденом мала відбутись 30 серпня, але згодом її відклали на 31 серпня, вже згодом – на 1 вересня – у зв’язку з ситуацією в Афганістані.