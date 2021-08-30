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Зустріч Зеленського і Байдена «не відклали, а перенесли» на 1 вересня – Білий дім

За повідомленням Білого дому, Джо Байден (праворуч) «із нетерпінням» чекає на візит Володимира Зеленського

Зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом знову перенесли, тепер на 1 вересня. Інформацію про це представниця Білого дому підтвердила Радіо Свобода.

«Вона (зустріч – ред.) була не відкладена, а лише перенесена на середу, 1 вересня. Відповідне розпорядження від Білого дому було щойно видане. Президент із нетерпінням чекає на візит у середу і на те, щоб посилити зв’язки, які з’єднують наші країни», – йдеться в повідомленні.

Посолка України в США Оксана Маркарова повідомила напередодні, що Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого поїде до Каліфорнії.

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Окрім зустрічі з Байденом, за її словами, Зеленський планує зустрітися з «очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств», а також взяти участь у двох презентаціях для медіа, громадськості та аналітиків.

«Крім того, заплановане відкриття Українського Дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона. Сподіваємось розповісти більше деталей вже зовсім скоро», – написала Маркарова.

Напередодні українська служба «Голосу Америки» повідомила, що зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, який 30 серпня прибуває з візитом до Вашингтону, перенесли на 1 вересня.

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