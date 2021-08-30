Зустріч Зеленського і Байдена «не відклали, а перенесли» на 1 вересня – Білий дім

Зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом знову перенесли, тепер на 1 вересня. Інформацію про це представниця Білого дому підтвердила Радіо Свобода.

«Вона (зустріч – ред.) була не відкладена, а лише перенесена на середу, 1 вересня. Відповідне розпорядження від Білого дому було щойно видане. Президент із нетерпінням чекає на візит у середу і на те, щоб посилити зв’язки, які з’єднують наші країни», – йдеться в повідомленні.

Посолка України в США Оксана Маркарова повідомила напередодні, що Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого поїде до Каліфорнії.

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Окрім зустрічі з Байденом, за її словами, Зеленський планує зустрітися з «очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств», а також взяти участь у двох презентаціях для медіа, громадськості та аналітиків.

«Крім того, заплановане відкриття Українського Дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона. Сподіваємось розповісти більше деталей вже зовсім скоро», – написала Маркарова.

Напередодні українська служба «Голосу Америки» повідомила, що зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, який 30 серпня прибуває з візитом до Вашингтону, перенесли на 1 вересня.