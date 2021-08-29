Зустріч Байдена і Зеленського знову відклали – «Голос Америки»

Зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, який 30 серпня прибуває з візитом до Вашингтону, перенесли на 1 вересня, підтвердили українській службі «Голосу Америки» в Білому домі.

За дотеперішнім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня, а на 1 вересня в Зеленського у США наразі заплановані інші події.

Дату прийняття Зеленського в Білому домі переносять уже вдруге: спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, але згодом її відклали на 31 серпня. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв’язку з розширенням програми візиту».

Речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу 27 серпня, говорячи про порядок денний роботи Байдена, зауважила, що ці плани «дещо мінливі», і головними моментами для нього наступними днями будуть ситуація в Афганістані і наближення урагану до території США. Говорячи про зустріч із Зеленським у Білому домі, вона не стала згадувати конкретної дати, а сказала, що ця зустріч відбудеться «наступного тижня».

Перед тим дату візиту Зеленського не вдавалося узгодити протягом тривалого часу. Спершу в офісі президента України хотіли, щоб цей візит відбувся до зустрічі Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним 16 червня, пізніше в Україні стали говорити про «кінець липня», потім Київ прагнув, щоб це відбулося принаймні напередодні Дня Незалежності України 24 серпня, але Вашингтон довго відкладав своє рішення щодо дати.