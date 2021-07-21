Зеленський прибуде з візитом до США 30 серпня – Білий дім

У Білому домі 21 липня назвали дату візиту президента України Володимира Зеленського до США. Цей візит запланований на 30 серпня, повідомила речниця Джен Псакі.

«Президент Байден з нетерпінням чекає президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року. Цей візит підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України за умов агресії Росії на Донбасі та в Криму, нашу тісну співпрацю в питаннях енергетичної безпеки та підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях», – ідеться в офіційному повідомленні.

Раніше цього літа Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джозефом Байденом прийняв запрошення відвідати США у липні цього року. Про те, що йдеться саме про липень, повідомляв і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

17 липня деякі ЗМІ повідомили про те, що американська сторона пропонує перенести візит на серпень – нібито у Вашингтона виникли запитання до ситуації навколо «Нафтогазу України».