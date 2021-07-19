У МЗС відреагували на висловлювання Арестовича щодо розвороту України на Схід

Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції України. Це – набуття членства в ЄС і НАТО. Питання про те, Захід чи Схід, у парадигмі української зовнішньої політики не стоїть. Ми високо цінуємо підтримку наших західних партнерів, зокрема США та ЄС, у протидії російській агресії та деокупації Криму і Донбасу», – зазначив Ніколенко.

За його словами, Україна робить чимало роботи, щоб перетворитися на сучасну європейську демократичну державу.

«Водночас це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин із певними країнами чи регіонами. Для нас завжди пріоритет номер один – національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований. Саме тому президент України поставив завдання міністрові закордонних справ Дмитру Кулебі у доповнення до системної роботи МЗС на досягнення членства України в ЄС і НАТО розвивати відносини з країнами інших регіонів світу, зокрема Азії, Африки, Латинської Америки», – додав Ніколенко.

Раніше речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на телеканалі «Дом» заявив, що Україна, мовляв, буде змушена переорієнтувати свої інтереси на Схід, якщо реалізується, за його словами, практика здачі українських інтересів.

«І загальний меседж такий, як мені здається, – якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на Схід, і так перебалансуємо нашу позицію. Тому в міжнародній політиці Україна перебуває на межі фолу», – сказав Арестович.

Верховна Рада 7 лютого 2019 року ухвалила в другому читанні закон про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. Таке рішення підтримали 334 народні депутати.