Зустріч Зеленського і Байдена 30 серпня: шанси для України і «больові точки»

Володимир Зеленський та Джозеф Байден зустрінуться 30 серпня у Вашингтоні, а тим часом керівники МЗС та Офісу президента відвідали США для підготовки зустрічі глав держав. Що обговорюватимуть президенти України та Сполучених Штатів, чи відбудеться прорив у співпраці двох країн та які питання будуть найболючішими – Радіо Свобода зібрало про це основні факти, заяви посадовців і точки зору експертів.

Україна та США готуються до зустрічі президентів двох країн Володимира Зеленського та Джозефа Байдена у Вашингтоні, запланованої на 30 серпня.

Так, 4 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Офісу президента України Андрій Єрмак побували у США з підготовчим візитом та зустрілися з низкою американських посадовців: з безпековим радником президента США Джейкобом Салліваном, з держсекретарем Ентоні Блінкеном, з представниками Сенату та провідних американських аналітичних центрів, повідомляє Офіс президента України.

Володимир Зеленський та керівництво його Офісу озвучують основні теми, яким, на їхню думку, буде присвячена зустріч глав двох держав:

розширення стратегічного партнерства між Україною та США;

оборонна та військово-технічна співпраця двох держав;

деокупація Донбасу та повернення Криму: а саме участь США «у мирному врегулюванні українсько-російського конфлікту»;

енергетична безпека;

економічне співробітництво;

зовнішньополітична співпраця;

обговорення прогресу в реформі судочинства та інших важливих реформ в Україні.

Раніше Білий дім запропонував проводити зустріч Байдена і Зеленського 30 серпня, Банкова на це погодилася.

Підготовчі зустрічі є важливими, але надмірний резонанс навколо них може мати неприємний ефект, зауважує в розмові з Радіо Свобода директор Інституту світової політики Євген Магда.

Чим більший ажіотаж навколо підготовчого візиту, тим більше говоритимуть про те, що «поїхав Єрмак до США і все порішав»

«Чим більший інформаційний ажіотаж навколо підготовчого візиту, тим більше говоритимуть про те, що «поїхав Єрмак до США і все порішав». Не думаю, що це грає на користь Зеленському», – вважає експерт. І закликає оцінювати проведену роботу, власне, за результатами зустрічі двох президентів.

Як США підтримуватимуть Україну

Сполучені Штати як ключовий стратегічний партнер України надають їй масштабну підтримку в найрізноманітніших напрямках: від оборонного сектору та протидії російській гібридній агресії до стимулювання української економіки і проведення реформ. Про це говорить низка експертів, з якими спілкувалося Радіо Свобода, це визнає і українська влада.

Як саме допомагає та може допомогти США?

На початку липня, до того, як Джо Байден і Володимир Зеленський визначилися з датою зустрічі, про це розповів в інтерв’ю «Голосу Америки» тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент.

Він згадав про:

безпекову підтримку з боку США, яка має на меті протидію російській агресії;

допомогу в подоланні внутрішніх викликів, як-от проведення реформ в Україні і боротьба з корупцією;

фінансову підтримку України з боку США та міжнародних інституцій.

Але в разі згортання реформ в Україні таку підтримку надавати значно складніше, наголосив американський дипломат.

Візит Володимира Зеленського до США та його зустріч з Джозефом Байденом навряд чи матимуть «проривний» ефект, припускає дослідник-американіст, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик. Проте, на його думку, можна очікувати додаткових угод у тих напрямках співпраці, які вже є між Україною та США.

Чи отримає Україна статус основного партнера США поза НАТО – не думаю, що це станеться цього разу

«Я вважаю, в нас і так нормальні відносини зі США, – визнає український експерт. – Україна отримує від Сполучених Штатів масивну, системну і послідовну допомогу за всіма напрямками: від безпекового і оборонного до реформ та боротьби з корупцією. Тому я не думаю, що це буде проривна зустріч, від якої почнеться нова епоха у відносинах. Водночас буде підписана низка нових угод, зокрема нова оборонна угода. Українська сторона наполягає на тому, щоб у ній був чіткий сигнал щодо членства України в НАТО. Чи отримає Україна статус основного партнера США поза НАТО – не думаю, що це станеться цього разу».

До того ж, Україна ще не визначилася, чи потрібен їй такий статус, і не ставила конкретного запиту про це перед американською стороною, пояснює Володимир Дубовик.

Євген Магда, зі свого боку, вважає, що результати майбутньої зустрічі залежатимуть від того, як діятиме та що говоритиме українська влада в найближчі тижні.

«Я хотів би, щоб українські посадовці обмежили свої словесні вправи щодо відносин зі США. Щоб це коментували лише перші особи,– попереджає політолог. – Також не варто, щоб Україна та США персоналізували свої відносини, попри те, що особисто Байден розбирається в українських проблемах. Натомість потрібно боротися за інституції: щоб на постійних засадах працювала українсько-американська міжурядова комісія, у форматі комісії «Майк Помпео – Павло Клімкін», яка діяла за минулої влади. Щоб вона обговорювала конкретні речі. І ставила за мету не залучити від США додаткові 50 мільйонів доларів, а відпрацьовувала кроки, які би підтвердили статус України як стратегічного партнера США».

«Больові точки:» «Північний потік-2» та українські реформи – експерти

Перебіг українських реформ – це те, про що, без сумніву, йтиметься під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, наголошує у розмові з Радіо Свобода виконавча директорка «Центру протидії корупції» Дарія Каленюк.

Від України очікують прогресу в боротьбі з корупцією, гарантії незалежності антикорупційних органів

«Не думаю, що американці озвучуватимуть щось нове щодо того, про що говорив держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до України у травні... Від України очікують прогресу в боротьбі з корупцією, зокрема гарантії незалежності антикорупційних органів. І саме тут не бачимо особливого поступу. Зараз триває конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і його «провалюють» руками членів конкурсної комісії... Вони хочуть обрати лояльного кандидата», – пояснює Дарія Каленюк одну із наріжних проблем українських реформ, яку не можуть не помітити у США.

Крім того, за її словами, не залишилася непоміченою «атака на реформу корпоративного управління – коли з порушеннями та без конкурсу» змінили керівника НАК «Нафтогаз України», а також гальмування реформи СБУ, яке експертка оцінює як «консервацію корупції та «совка» у спецслужбі.

При цьому, визнає Дарія Каленюк, Володимир Зеленський та українська делегація зможуть похвалитися ухваленням законів, «які дадуть змогу очистити суддівське самоврядування та запустити судову реформу».

Україна мала б дійсно сильну переговорну позицію, якби не давала підстав говорити про гальмування своїх реформ, вважає Дарія Каленюк:

«Сильна переговорна позиція української сторони – це вибити аргумент про відсутність реформ в Україні. Їх просто треба робити. І не тільки «для Америки» чи «для Байдена», а тому, що це була передвиборча обіцянка Зеленського, і тому, що це зробить українців багатшими».

Вона не виключає, що саме гальмування реформ в Україні стало одним із аргументів, коли у Білому домі вирішили не посилювати американських санкцій проти «Північного потоку-2».

Цей російський газогін в обхід України буде ще однією чутливою темою на зустрічі Байдена і Зеленського. Це дає зрозуміти і сам український президент, в цьому не сумніваються і профільні експерти.

Володимир Дубовик уточнює, що тут ідеться про «проблему довіри» між сторонами.

«Щодо довіри – є певні проблеми. Вашингтон вважає, що Київ міг би робити більше, з точки зору реформ та боротьби з корупцією. В Києві також вважають, що США чинить занадто сильний тиск із тим, щоби ці реформи стимулювати. Додав складнощів і «Північний потік-2», хоча й раніше зрозуміло було, що Байден не буде блокувати його, накладаючи санкції на німецькі компанії».

Україні дійсно потрібно висловлювати власне незадоволення та чітку позицію щодо «Північного потоку-2», однак не варто робити це «занадто бурхливо», щоб не нашкодити стратегічному партнерству України та США, закликає Володимир Дубовик.

Дарія Каленюк, зі свого боку, вважає, що тут свою «роботу над помилками» має зробити і США, оскільки «знявши санкції проти «Північного потоку-2» – у Білому домі фактично відпустили у вільне плавання потік транскордонної корупції».

Україні варто відстоювати свою позицію проти російського газогону – визнають всі експерти, опитані Радіо Свобода.

Водночас українському президентові напередодні зустрічі з американським колегою доведеться добре зорієнтуватися у значно більшому колі проблемних питань, ніж «Північний потік-2» та труднощі українських реформ, вважає Євген Магда.

Зеленському згодиться досвід у КВК, коли варто бути добре підготовленим з усіх важливих питань

«Звісно, публічно Україні обіцятимуть збільшення підтримки. Але за зачиненими дверима скажуть: ви ж плюнули нам в обличчя, звільнивши Андрія Коболєва з «Нафтогазу» напередодні візиту Ентоні Блінкена, – пригадує Магда. – Тут Зеленському дуже згодиться його старий досвід у КВК, коли варто бути добре підготовленим з усіх важливих питань порядку денного: і українського, і американського. Але в мене питання: хто ж його підготує?»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба при цьому запевнив, що на зустрічі Зеленського та Байдена «не буде жодних «підвищених тонів» або якогось шантажу».

28 липня Кулеба повідомив, що візит до Вашингтона його та голови ОП Андрія Єрмака має на меті забезпечити результативність поїздки Володимира Зеленського.

Візит президента України до США запланований на 30 серпня.

Дмитро Кулеба вказує на те, що Зеленський стане другим після канцлерки Німеччини Анґели Меркель лідером європейської країни, який відвідає США на запрошення президента Байдена.