У МЗС України підтвердили, що США на «Кримській платформі» представить Буттіджедж

На саміт «Кримської платформи» в статусі представника президента США Джо Байдена приїде міністр транспорту країни Пітер Буттіджедж. Про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

Так, відповідаючи на запитання УНН про те, розчаровані чи у зовнішньополітичному відомстві тим, що на саміт не приїде Байден і віцепрезидент США Камала Гарріс, Джеппар зазначила, що до цього поставилися з розумінням.

«Ми розуміємо, що є велика черга на зустрічі... Тут є один важливий момент – це те, що американці, США, делегували уповноважену особу. Та людина, яка приїде – міністр транспорту, але він не приїде як міністр транспорту – він приїде в іншому статусі, в статусі представника президента США. Це важливо. І для нас важлива участь США як країни, тому тут треба розуміти цей акцент», – пояснила Джеппар.

Раніше лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв повідомив про те, що США на саміті «Кримської платформи» представлятиме міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що на саміті «Кримської платформи» 23 серпня США будуть представлені членом уряду. Назвати ім'я цієї людини Кент відмовився.

20 травня на пресконференції президент України Володимир Зеленський зазначив, що на саміт «Кримської платформи» приїдуть представники 30 країн. Він також повідомив, що Росія важко сприймає «Кримську платформу».

До цього заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці Незалежності України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.