МЗС: участь у «Кримській платформі» підтвердили 28 держав і організацій

Участь у саміті «Кримської платформи», запланованому на 23 серпня в Києві, підтвердили 28 держав і міжнародних організацій, повідомив 28 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Станом на зараз вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті «Кримської платформи». Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, прем’єр-міністрів, голів парламентів, членів урядів. Цей результат дозволяє сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму», – сказав Кулеба під час брифінгу.

Він наголосив, що протидія Росії в цьому є «потужною і системною».

Кулеба не назвав конкретних країн і організацій, додавши, що очікується участь усіх провідних держав-партнерів України в Європі і Північній Америці.

«Вже майже узгоджена Кримська декларація, підсумковий документ саміту, який зафіксує принципові для України положення», – сказав міністр.

Міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці Незалежності України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», тільки якщо на цьому майданчику обговорюватимуть лише проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення, – які виникли внаслідок окупації.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.